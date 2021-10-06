«Недопустимое поведение». Офис президента прокомментировал нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Офис президента считает недопустимым поведение сотрудников Укрэксимбанка, которые напали на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Ситуация с Укрэксимбанком может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать», — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
По мнению советника, «по меньшей мере представляется логичным» решение отстранить от занимаемой должности главу правления банка, чтобы не было никаких препятствий для расследования и проверки.
«Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать», — подчеркнул Подоляк.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.