Укрексімбанк відсторонив голову правління й вибачився перед журналістами за напад

Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову правління Євгена Мецгера після інциденту з нападом на журналістів «Схем» у його кабінеті.

Про це йдеться на сторінці банку.

«Наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні прийняла рішення відсторонити голову правління Укрексімбанку Мецгера Є. В. від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування Наглядовою радою», — йдеться у повідомленні.

Наглядова рада також перепросила у постраждалих журналістів, а також у представників усіх ЗМІ та громадянського суспільства за «прикру та неналежну поведінку голови правління та представників банку».

«Результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення Наглядової ради щодо повноважень Мецгера Є. В» — підкреслили в банку. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління банку призначили члена правління банку Сергія Єрмакова.