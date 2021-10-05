«Намагалися заволодіти банківською таємницею». Укрексімбанк прокоментував напад на журналістів у кабінеті голови правління

Укрексімбанк спростував напад співробітників фінустанови на журналістів проєкту «Схеми» під час інтервʼю з головою правління банку.

Про це йдеться у повідомленні банку.

«Під час інтерв’ю журналіст «Радіо Свобода» Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин», — йдеться у заяві.

Там пояснили, що інформація, яку запитували журналісти є банківською таємницею, яку банки зобовʼязані зберігати. «З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю», — наполягають в Укрексімбанку.

Подальша розмова, згідно з повідомленням, відбувалася «не під запис». Журналістам нібито запропонували підготувати перелік питань, інформацію з яких банк може надати з дотриманням вимог законодавства. «Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)», — наголошують у фінустанові.

При цьому там впевнені, що у діях журналіста «Радіо Свобода» містилися ознаки як протиправного заволодіння банківською таємницею, так і порушення Кодексу етики журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації.

«Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста», — резюмували в Укрексімбанку.