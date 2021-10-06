Нападение на журналистов «Схем»: отстраненный глава Укрэксимбанка извинился за свои действия

Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил главу правления Евгения Мецгера от должности на время проведения внутреннего расследования, а на его место назначил члена правления Сергея Ермакова
После этого сам Мецгер принес свои извинения.
«Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издания «Схемы» Кирилла Овсяного и Александра Мазура», — сказал глава правления.
Также он извинился перед журналистами и работниками своего же банка.
«Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает у меня наибольшее отвращение и стыд», — отметил Мецгер.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.
- Офис президента назвал недопустимым поведение сотрудников банка, намекнув на необходимость отстранения Мецгера с возможным увольнением.