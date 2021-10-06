Нападение на журналистов «Схем»: отстраненный глава Укрэксимбанка извинился за свои действия

Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил главу правления Евгения Мецгера от должности на время проведения внутреннего расследования, а на его место назначил члена правления Сергея Ермакова

После этого сам Мецгер принес свои извинения.

«Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издания «Схемы» Кирилла Овсяного и Александра Мазура», — сказал глава правления.

Также он извинился перед журналистами и работниками своего же банка.

«Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает у меня наибольшее отвращение и стыд», — отметил Мецгер.