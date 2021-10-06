Напад на журналістів «Схем»: відсторонений глава Укрексімбанку перепросив за свої дії

Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову правління Євгена Мецгера від посади на час проведення внутрішнього розслідування, а на його місце призначила члена правління Сергія Єрмакова.

Після цього сам Мецгер вибачився.

«Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила Овсяного та Олександра Мазура», — зазначив глава правління.

Також він перепросив у всіх журналістів та працівників свого ж банку.

«Це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра як такій. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене», — зазначив Мецгер.