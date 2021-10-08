Глава Укрексімбанку Мецгер прокоментував розслідування «Схем» про кредит бізнесмену, який платить податки в «ДНР»

Глава Укрексімбанку Євген Мецгер прокоментував розслідування журналістів програми «Схеми» про те, що фінустанова видала кредит на $60 мільйонів бізнесмену, який сплачує податки в «ДНР» — служба безпеки банку начебто перевірила компанію і не виявила ніяких порушень закону.

Про це Мецгер написав у Facebook у пʼятницю, 8 жовтня.

Ідеться про кредит, що отримала компанія Сергія Григоровича Брюховецького, який до 2014 року проживав у Горлівці та вів там свій бізнес. Проте журналісти дізналися, що у нього досі там є компанія, яка платить податки в «ДНР». Мецгер пояснив, що кошти, які видав банк у вигляді кредиту, були використані для рефінансування боргів в інших українських банках і для розрахунку на території України з українською компанією.

«Суть цього кредиту дуже проста: ми прокредитували компанію, яка купила Торговий Центр [Sky Mall]. Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбаний ТЦ, корпоративні права та майно оціночною вартістю понад $100 мільйонів перебувають у заставі банку. Служба безпеки Укрексімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Усі умови щодо сплати процентів та тіла кредиту виконуються», — зазначив Мецгер.

Глава банку заявив, що фінустанова не зробила «жодного порушення», є всі документи, а банк відкритий до перевірок. Мецгер додав, що документи, які знайшли «Схеми», треба передати в СБУ та провести розслідування на предмет того, чи справді компанія Брюховецького працює на непідконтрольній території та чи справді сплачує там податки.

7 жовтня «Схеми» оприлюднили розслідування про те, що у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям бізнесмена Сергія Брюховецького — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Суть кредиту — профінансувати покупку ТЦ Sky Mall. Однак виявилось, що Брюховецький володіє компанією «Спец-Реммаш» в окупованій Горлівці, яка займається ремонтом обладнання для місцевих шахт і платить податки в «ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень). Брюховецький був депутатом Горлівської міськради від Партії регіонів, а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.