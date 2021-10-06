Напад на журналістів «Схем»: глава Укрексімбанку Мецгер склав повноваження на час розслідування

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування ситуації, повʼязаної з нападом на журналістів програми «Схеми».

Відповідну заяву фінустанова оприлюднила в середу, 6 жовтня.

«Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність», — йдеться в заяві Мецгера.