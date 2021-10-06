Напад на журналістів «Схем»: глава Укрексімбанку Мецгер склав повноваження на час розслідування

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування ситуації, повʼязаної з нападом на журналістів програми «Схеми».
Відповідну заяву фінустанова оприлюднила в середу, 6 жовтня.
«Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність», — йдеться в заяві Мецгера.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі. Нацполіція і Наглядова рада Укрексімбанку почали розслідування.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту, поліція долучила його до матеріалів справи. В Офісі президента поведінку Мецгера й охорони назвали «неприпустимою».