Нападение на журналистов «Схем»: глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия на период расследования

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования ситуации, связанной с нападением на журналистов программы «Схемы».

Соответствующее заявление финучреждение обнародовало в среду, 6 октября.

«Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность», — говорится в заявлении Мецгера.