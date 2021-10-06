Нападение на журналистов «Схем»: глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия на период расследования

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования ситуации, связанной с нападением на журналистов программы «Схемы».
Соответствующее заявление финучреждение обнародовало в среду, 6 октября.
«Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность», — говорится в заявлении Мецгера.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии. Нацполиция и Наблюдательный совет Укрэксимбанка начали расследование.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента, полиция привлекла ее к материалам дела. В Офисе президента поведение Мецгера и охраны назвали «недопустимым».