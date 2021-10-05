«Схеми» опублікували відновлене відео нападу на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку

Редакція програми «Схеми» відновила відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.

Про це повідомила головна редакторка програми розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька, опублікувавши відеозапис.

За її словами, відео на двох картах памʼяті, яке відформатували працівники Укрексімбанку, відновлено.

«Уявляю наскільки шоковані цим будуть в Укрексімбанку. Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі», — написала Седлецька.

На записі є вказівки Мецгера забрати у журналістів техніку, «касети» і «вирубати» оператора. Також в обʼєктив потрапив момент нападу на оператора — працівник банку повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з іншої камери.

Седлецька пише, що це був директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов.

Відео закінчується кадрами на іншому поверсі банку — працівник забрав камери у журналістів і відніс їх технічним фахівцям, для видалення «всього в нуль».

Редакція передасть записи поліції для підтвердження їх автентичності.