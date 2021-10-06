Путін попросив «Газпром» дотримуватись зобовʼязань щодо транзиту газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін під час наради доручив голові Міненерго Миколі Шульгінову особисто проконтролювати збереження транзиту газу в Європу через Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Газпром» вважає що йому економічно доцільніше, вигідніше було б навіть заплатити Україні штраф, але збільшити обсяг прокачування по новим системам [через «Північний потік — 2»]. Саме в силу тих обставин, про які я сказав: тиск більше в трубі, менше викидів в атмосферу СО2, дешевше виходить по $3 млрд на рік. Але я прошу цього не робити. Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобовʼязань з транзиту прокачування нашого газу через територію України. По-перше, не треба нікого ставити в скрутне становище [...]. По-друге, не потрібно підривати довіру до «Газпрому», — заявив Путін.

Він закликав «Газпром» зберегти транзит за контрактом до 2024 року.