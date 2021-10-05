Премʼєр Шмигаль: Україна наполягає на щонайменше 15 роках транзиту російського газу, переговорів про прямі поставки з РФ не буде

Україна наполягатиме на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту російського газу і не буде вести переговорів про прямі поставки з Росії.

Про це в інтервʼю LB.ua розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідаючи на запитання про стратегію поведінки країни в разі, якщо Москва припинить транзит газу після запуску «Північного потоку — 2», премʼєр заявив, що такий сценарій малоймовірний.

«Північний потік — 2» поки є проєктом, що наразі перебуває під частиною санкцій. Ми все ще маємо надію, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію «Потоку». Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, що існує сьогодні», — сказав Шмигаль.

За його словами, рішення про транзит і початок роботи газопроводу залежить не від однієї Росії, оскільки споживачі перебувають у Європі.

«Транзит йде не лише через Україну, він продовжується в низці європейських країн. Вони також є нашими партнерами-сусідами та партнерами по транзиту. Відповідно, у боротьбі за збереження інтересів ми не самі. Тож не все так просто. Ми розуміємо наміри РФ, але ми також маємо розуміти геополітичну складову і нашу роль у ній. Україна свою роль грає і не збирається складати руки», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що у України є плани «Б» і «В». Поки країна реалізує план «А».