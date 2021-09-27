«Україна має залишитися транзитером газу»: переможець виборів у Німеччині Шольц прокоментував запуск «Північного потоку — 2»

Лідер партії соціал-демократів, які перемогли на виборах у Німеччині, Олаф Шольц заявив, що Україна повинна залишатися транзитером газу після запуску газопроводу «Північний потік — 2».

Про це він заявив на пресконференції 27 вересня, пише Die Welt.

«Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб усі враховували гарантії, які повʼязані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна має залишатися транзитером», — сказав Шольц.

За його словами, запуск газопроводу також не має створити проблем із забезпеченням газом країн Східної Європи. Шольц наголосив, що Німеччина «доклала значних зусиль» для надійності цих гарантій.