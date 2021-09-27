«Украина должна остаться транзитером газа»: победитель выборов в Германии Шольц прокомментировал запуск «Северного потока — 2»

Лидер партии социал-демократов, которые победили на выборах в Германии, Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться транзитером газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».
Об этом он заявил на пресс-конференции 27 сентября, пишет Die Welt.
«Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, связанные с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером», — сказал Шольц.
По его словам, запуск газопровода также не должен создать проблем с обеспечением газа стран Восточной Европы. Шольц подчеркнул, что Германия «приложила значительные усилия» для надежности этих гарантий.
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партии «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».