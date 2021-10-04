До першої нитки газопроводу «Північний потік — 2» почали запускати газ

У понеділок, 4 жовтня, почали заповнювати газом першу нитку газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє оператор проєкту Nord Stream 2.

Як пояснили в компанії, газ пускатимуть поступово, допоки не досягнуть необхідних для подальшого технічного тестування обсягу і тиску.