До першої нитки газопроводу «Північний потік — 2» почали запускати газ

У понеділок, 4 жовтня, почали заповнювати газом першу нитку газопроводу «Північний потік — 2».
Про це повідомляє оператор проєкту Nord Stream 2.
Як пояснили в компанії, газ пускатимуть поступово, допоки не досягнуть необхідних для подальшого технічного тестування обсягу і тиску.
«Були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, зокрема внутрішньотрубна інспекція з використанням спеціальних діагностичних пристроїв (так званих «інтелектуальних» поршнів), а також зовнішні візуальна й інструментальна перевірки», — додали в Nord Stream 2.
Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці газопроводу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії «близькі до історичного максимуму за обсягами постачання газу європейським покупцям».