Україна виступає за обговорення «Північного потоку — 2» на рівні «нормандського формату»

Україна виступає за обговорення «Північного потоку — 2» у «нормандському форматі», оскільки це питання безпосередньо пов’язане з воєнною безпекою України і ситуацією на Донбасі.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз переговори в «нормандському форматі» ведуться винятково на рівні радників лідерів. Після візитів Ангели Меркель в Москву і Київ відбулися два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне ззовні на учасників переговорів. Україна вважає, що «Північний потік — 2» і воєнна безпека України, ситуація на сході України — це безпосередньо повʼязані питання, тому ми виступаємо за їхнє об'єднання», — зазначив міністр.

За його словами, зараз у «нормандському форматі» на рівні радників намагаються організувати саміт, який Меркель готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.