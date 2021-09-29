Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на «Північний потік — 2»

«Я точно можу підтвердити, що під час саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу «Північний потік — 2». Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи», — сказала дипломат.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Укрінформ .

Для України, яка у питаннях енергетики та енергетичної безпеки дотримується всіх вимог так званого Третього енергетичного пакету ЄС, принципово важливо, щоб цих правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території ЄС, зокрема оператор газопроводу «Північний потік — 2» .

Вона наголосила, що дотримання вимог енергетичного пакету є абсолютною умовою для всіх гравців на ринку ЄС.

«Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації», — додала представниця українського уряду.

Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення національного регулятора для кожної країни-члена ЄС та заснування агентства для взаємодії цих регуляторів.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки у разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.