Украина будет требовать распространения энергетического законодательства ЕС на «Северный поток — 2»

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, в частности оператор газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.

«Я точно могу подтвердить, что во время саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода «Северный поток — 2». Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы», — сказала дипломат.