Украина будет требовать распространения энергетического законодательства ЕС на «Северный поток — 2»

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, в частности оператор газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.
«Я точно могу подтвердить, что во время саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода «Северный поток — 2». Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что соблюдение требований энергетического пакета является абсолютным условием для всех игроков на рынке ЕС.
«Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите, и соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации», — добавила представительница украинского правительства.
Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС, а также агентства для взаимодействия этих регуляторов.
Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.
Если газопровод не выполнит европейские правила, то его не сертифицируют.
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Об этом же заявил и Владимир Путин.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».