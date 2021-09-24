Польша будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2», но без права вето

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.
По информации Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), польская PGNiG сможет только привести свои аргументы во время процедуры.
«Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на привлечение к процессу сертификации газопровода. Они могут участвовать в административном процессе и имеют право на изложение своей точки зрения, но без права вето», — говорится в сообщении.
В польской компании считают, что «Северный поток — 2» не соответствует формальным и существенным требованиям сертификации.
«Заявление о сертификации, представленное Nord Stream 2 AG, доказывает, что швейцарская компания все еще стремится получить регуляторные привилегии. Последствия нашего участия в деле «Северного потока — 2» показывают, что мы можем эффективно отстаивать свою позицию», — заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Об этом же заявил и Владимир Путин.
- В конце августа цены на газ в Европе установили рекорд, впервые превысив $600 за тысячу кубометров. Главная причина высоких цен заключается в низких запасах газа в европейских хранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета. «Газпром» не увеличил темпы закачки газа в хранилища и продажи на спот-рынке накануне запуска газопровода «Северный поток — 2».
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».