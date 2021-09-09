Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $700

Цена газа на биржах в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку в $700 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ для поставок в октябре сейчас на хабе TTF в Нидерландах продают по $700,2 за тысячу кубометров, или €57,56 за 1 МВт·ч. На открытии торгов в четверг цена составляла $679/тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем начала резко расти, побив очередной рекорд.

Издание «РБК» отмечает, что в конце августа цены на газ в Европе установили рекорд, впервые превысив $600 за тысячу кубометров. Подобный толчок ценам на газ дали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров в сутки, или 4,3% объема. По аналогичным причинам цены на газ подскочили и в июле — тогда «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август.