Ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила $700

Ціна газу на біржах в Європі оновила історичний максимум, перевищивши позначку в $700 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Газ для постачання в жовтні зараз на хабі TTF у Нідерландах продають по $700,2 за тисячу кубометрів, або €57,56 за 1 МВт·год. На відкритті торгів у четвер ціна становила $679/тис. куб. м, протягом дня вона коректувалася до $669,4, а потім почала різко зростати, побивши черговий рекорд.

Видання «РБК» зазначає, що наприкінці серпня ціни на газ в Європі встановили рекорд, уперше перевищивши $600 за тисячу кубометрів. Подібний поштовх цінам на газ дали результати аукціону з бронювання додаткових потужностей з транзиту газу через Україну на вересень. На нього були виставлені потужності до 15 мільйонів кубометрів на добу, але «Газпром» викупив тільки 0,65 мільйона кубометрів на добу, або 4,3% обсягу. З аналогічних причин ціни на газ підскочили й в липні — тоді «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень.