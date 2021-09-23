Палата представителей США поддержала поправку о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету страны, которая предусматривает возможные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом пишет «Радио Свобода».
Теперь документ должен утвердить Сенат, а затем подписать президент страны Джо Байден.
Санкции против «Северного потока — 2» могут касаться физических и юридических лиц, причастных к строительству газопровода.
Кроме этого депутаты поддержали предложение о запрете гражданам США на любые операции с российским внешним долгом.
Еще раньше Байден решил отменить некоторые санкции против газопровода в рамках договоренностей с Германией, но обе партии не поддержали такое решение.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принять меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции против российских трубопроводов, в частности «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения. США позже пообещали помощь Украине в борьбе с влиянием газопровода, но без конкретики.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена, которая длилась чуть более двух часов. Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 миллионов из средств Пентагона как военную помощь. В пакет помощи входит поставка Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.