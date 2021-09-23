Палата представників США підтримала поправку про санкції щодо «Північного потоку — 2»

Тепер документ повинен затвердити Сенат, а потім підписати президент країни Джо Байден.

Про це пише « Радіо Свобода ».

Палата представників США підтримала поправку до оборонного бюджету країни, яка передбачає можливі санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2» .

Санкції проти «Північного потоку — 2» можуть стосуватися фізичних і юридичних осіб, які причетні до будівництва газопроводу.

Окрім цього депутати підтримали пропозицію про заборону громадянам США на будь-які операції з російським зовнішнім боргом.

Раніше Байден вирішив скасувати деякі санкції проти газопроводу в рамках домовленостей з Німеччиною, але обидві партії не підтримали таке рішення.