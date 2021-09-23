Палата представників США підтримала поправку про санкції щодо «Північного потоку — 2»

Палата представників США підтримала поправку до оборонного бюджету країни, яка передбачає можливі санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише «Радіо Свобода».
Тепер документ повинен затвердити Сенат, а потім підписати президент країни Джо Байден.
Санкції проти «Північного потоку — 2» можуть стосуватися фізичних і юридичних осіб, які причетні до будівництва газопроводу.
Окрім цього депутати підтримали пропозицію про заборону громадянам США на будь-які операції з російським зовнішнім боргом.
Раніше Байден вирішив скасувати деякі санкції проти газопроводу в рамках домовленостей з Німеччиною, але обидві партії не підтримали таке рішення.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2» . У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 20 серпня лідер США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема «Північного потоку — 2». Після цього Мінфін США ввів санкції проти двох компаній і судна постачання. США пізніше пообіцяли допомогу Україні в боротьбі зі впливом газопроводу, але без конкретики.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена, яка тривала понад дві години. Напередодні візиту Зеленського до США Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні приблизно $60 мільйонів з коштів Пентагону як військову допомогу. У пакет допомоги входить постачання Україні ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin.