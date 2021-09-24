Польща візьме участь у сертифікації «Північного потоку — 2», але не матиме права вето

Польська нафтогазова компанія PGNiG візьме участь у сертифікації російського газопроводу «Північний потік — 2» у Німеччині, але компанія не матиме права оголосити вето.

За інформацією Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur), польська PGNiG зможе тільки навести свої аргументи під час процедури.

«Федеральне мережеве агентство дало позитивну відповідь на заявки компаній PGNiG SA і PST GmbH на залучення до процесу сертифікації газопроводу. Вони можуть брати участь в адміністративному процесі та представити свою точку зору, але сторони не мають права вето», — йдеться в повідомленні.

У польській компанії вважають, що «Північний потік — 2» не відповідає формальним та істотним вимогам щодо сертифікації.

«Заява про сертифікацію, подана Nord Stream 2 AG, доводить, що швейцарська компанія все ще прагне отримати регуляторні привілеї. Наслідки нашої участі у справі «Північного потоку — 2» показують, що ми можемо ефективно відстоювати свою позицію», — заявив глава правління PGNiG Павел Маєвський.