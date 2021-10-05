Німеччина вимагає від Nord Stream 2 підтвердити відповідність нормам ЄС

Німецький національний регулятор Федеральне агентство з мереж (Bundesneztagentur) вимагає від компанії-оператора газопроводу «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG надати йому підтвердження того, що експлуатація газопроводу відповідатиме всім європейським нормам.

Про це пише інформагентство Reuters з посиланням на офіційного представника регулятора.

Насамперед ідеться про рівноправний доступ до трубопроводу інших компаній та інтеграцію трубопроводу в німецький ринок.

Про повне завершення будівництва «Північного потоку — 2» «Газпром» повідомив 10 вересня. Компанія розраховує ввести газопровід в експлуатацію до кінця 2021 року.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію Федеральне агентство з мереж отримало 13 вересня. Очікується, що її розглянуть протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Після того як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. Експлуатація без відповідної сертифікації карається штрафом.

Тим часом датське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік — 2».