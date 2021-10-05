Германия требует от Nord Stream 2 подтвердить соответствие нормам ЕС

Немецкий национальный регулятор Федеральное агентство по сетям (Bundesneztagentur) потребовал от компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG предоставить ему подтверждение того, что эксплуатация газопровода будет соответствовать всем европейским нормам.

Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на официального представителя регулятора.

В первую очередь речь идет о равноправнои доступе к трубопроводу других компаний и об интеграции трубопровода в немецкий рынок.

О полном завершении строительства «Северного потока — 2» «Газпром» сообщил 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию Федеральное агентство по сетям получило 13 сентября. Ожидается, что ее рассмотрят в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом.

Между тем датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».