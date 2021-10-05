Премьер Шмыгаль: Украина настаивает на минимум 15 годах транзита российского газа, переговоров о прямых поставках из РФ не будет

Украина будет настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита российского газа и не будет вести переговоры о прямых поставках из России.
Об этом в интервью LB.ua рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отвечая на вопрос о стратегии поведения страны в случае, если Москва прекратит транзит газа после запуска «Северного потока — 2», премьер заявил, что такой сценарий маловероятен.
«Северный поток — 2» пока является проектом, который находится в данный момент под частью санкций. Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США, продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации «Потока». Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня», — сказал Шмыгаль.
По его словам, решение о транзите и начале работы газопровода зависит не от одной России, поскольку потребители находятся в Европе.
«Транзит идет не только из Украины, он продолжается в ряде европейских стран. Они также являются нашими партнерами-соседями и партнерами по транзиту. Соответственно, в борьбе за сохранение интересов мы не одни. Поэтому не все так просто. Мы понимаем намерения РФ, но также мы должны понимать геополитическую составляющую и нашу роль в ней. Украина свою роль играет и не собирается опускать руки», — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что у Украины есть планы «Б» и «В». Пока страна реализует план «А».
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».
- 4 октября в первую нить газопровода «Северный поток — 2» начали запускать газ.
- Украина сейчас выступает за обсуждение «Северного потока — 2» на уровне «нормандского формата» и требует распространить энергетическое законодательство ЕС на новый трубопровод.
- В Германии уже заявили, что Украина должна сохранить транзит, а немецкий регулятор потребовал от Nord Stream 2 подтвердить соответствие нормам ЕС.