Путин попросил «Газпром» соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин во время совещания поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову лично проконтролировать сохранение транзита газа в Европу через Украину.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Газпром» считает что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам [через «Северный поток — 2»]. Именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле получается по $3 млрд в год. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение [...]. Во вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому», — заявил Путин.
Он призвал «Газпром» сохранить транзит по контракту до 2024 года.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».
- 4 октября в первую нить газопровода «Северный поток — 2» начали запускать газ.
- Украина сейчас выступает за обсуждение «Северного потока — 2» на уровне «нормандского формата» и требует распространить энергетическое законодательство ЕС на новый трубопровод. Отдельно Украина хочет сохранить транзит минимум на 15 лет.
- В Германии уже заявили, что Украина должна сохранить транзит, а немецкий регулятор потребовал от Nord Stream 2 подтвердить соответствие нормам ЕС.