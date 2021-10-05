Міхеіл Саакашвілі написав листа Зеленському і назвав себе «особистим вʼязнем Путіна»

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який наразі там перебуває у СІЗО, написав листа президенту України Володимиру Зеленському (у нього українське громадянство).
Лист опублікувала його пресслужба у вівторок, 5 жовтня.
У листі Саакашвілі дякує Зеленському за підтримку, звинувачення називає «сфальсифікованими» і акцентує, що «ніхто крім Росії їх не визнає». Колишній президент Грузії називає себе «особистим вʼязнем Путіна» і заявив, що цінує позицію Зеленського щодо захисту України та «всіх вʼязнів імперії».
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України: «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.