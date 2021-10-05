Міхеіл Саакашвілі написав листа Зеленському і назвав себе «особистим вʼязнем Путіна»

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який наразі там перебуває у СІЗО, написав листа президенту України Володимиру Зеленському (у нього українське громадянство).

Лист опублікувала його пресслужба у вівторок, 5 жовтня.

У листі Саакашвілі дякує Зеленському за підтримку, звинувачення називає «сфальсифікованими» і акцентує, що «ніхто крім Росії їх не визнає». Колишній президент Грузії називає себе «особистим вʼязнем Путіна» і заявив, що цінує позицію Зеленського щодо захисту України та «всіх вʼязнів імперії».