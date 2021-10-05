Михеил Саакашвили написал письмо Зеленскому и назвал себя «личным узником Путина»

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас там находится в СИЗО, написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому (у него украинское гражданство).

Письмо опубликовала его пресс-служба во вторник, 5 октября.

В письме Саакашвили благодарит Зеленскому за поддержку, обвинения называет «сфальсифицированными» и акцентирует, что «никто кроме России их не признает». Бывший президент Грузии называет себя «личным узником Путина» и заявил, что ценит позицию Зеленского по защите Украину и «всех узников империи».