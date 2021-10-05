Михеил Саакашвили написал письмо Зеленскому и назвал себя «личным узником Путина»

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас там находится в СИЗО, написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому (у него украинское гражданство).
Письмо опубликовала его пресс-служба во вторник, 5 октября.
В письме Саакашвили благодарит Зеленскому за поддержку, обвинения называет «сфальсифицированными» и акцентирует, что «никто кроме России их не признает». Бывший президент Грузии называет себя «личным узником Путина» и заявил, что ценит позицию Зеленского по защите Украину и «всех узников империи».
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.