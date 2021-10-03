Про Разумкова, олігархів, зустріч із Путіним та другий термін: що розповів Зеленський на пресконференції після засідання «слуг» у Трускавці

Президент Володимир Зеленський після дводенного зібрання партії «Слуга народу» у Трускавці провів пресконференцію. Журналісти запитували його про відставку голови парламенту Дмитра Разумкова, закон про олігархів, скандали в оточенні президента, а також, про можливий похід на другий термін. Ось основні тези з відповідей Зеленського. Про Разумкова Зеленський зазначив, що партія має до Разумкова багато запитань. За його словами, Дмитра Разумкова висунула на посаду голови парламенту і призначила туди фракція «Слуга народу». І тому він повинен підтримувати позицію партії, але пішов іншим шляхом. Зеленський заявив, що тепер Разумков не є членом команди, а сама партія до нього «має мільйон питань». Він розповів, що мав досить відкриті відносини з Разумковим, але потім той почав спілкуватися з президентом «через екрани телебачення». «Я розумію, що це заява про самостійні політичні кроки. Я в цьому питанні людина однозначна: «Хочеш — іди», — сказав Зеленський. Що стосується кандидатури віцеспікера Руслана Стефанчука на посаду голови парламенту, то Зеленський зазначив, що це питання вирішуватимуть на засіданні фракції. Про можливе призначення голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка Зеленський нічого не знає. Про олігархів Зеленський заявив, що теж буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами і нестиме за це політичну відповідальність, хоча новий закон про олігархів не передбачає для президента та депутатів жодної відповідальності. «У мене найбільша відповідальність через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене відповідальність політична, вона вдарить і по президенту, і по Офісу президента, по рейтингах влади і по рейтингу партії. Політична відповідальність — це найсильніша відповідальність, яка у мене є», — зазначив президент. Зеленський вважає, що всі зустрічі з великим бізнесом мають відбуватися лише в Офісі президента у Києві і обов’язково вони мають бути конструктивні. Він розповів, що з великим бізнесом потрібно зустрічатися і спілкуватися під час важливих ситуацій, наприклад, як це було з пандемією коронавірусу.

Про «нормандський» формат і зустріч із Путіним Зеленський вважає, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним може бути ефективною і принести неочікуваний результат. Українська сторона до цієї зустрічі готова. «Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною, мені зрозуміло, що російська сторона, я думаю, оточення президента, не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме в форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести неочікуваний результат», — заявив Зеленський. Зеленський підкреслив, що готовий до зустрічі з Путіним в будь-якому форматі, включаючи «нормандський», тому що така зустріч допоможе у вирішенні питання про трагедію на Донбасі і питання Криму. Про «вагнерівців» Зеленський повідомив, що не обізнаний у всіх деталях цієї спецоперації і не брав участі в жодних «російських операціях». Він також порадив допитати свого попередника Петра Порошенка, який запевняв, що брав участь у підготовці цієї операції. Президент розповів, що спілкувався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після того, як «вагнерівці» заїхали на територію цієї країни. «Моє обговорення з Лукашенком по телефону було після того, як ці люди заїхали автобусом на територію Білорусі. Така серйозна операція. Коли вони заїхали, я йому сказав: «Там у вас бойовики». Він мені сказав: «Ми вивчимо це питання, ви ж знаєте, як дружать наші країни. Ми зробимо все можливе». І після цього все», — зазначив Зеленський.