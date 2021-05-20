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Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну

УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень отримав догану.

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія в коментарі «Радіо Свобода».

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», — сказав Арахамія. Цю інформацію журналістам підтвердили й нардепи «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко при цьому зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

  • Нагадаємо, 18 квітня під час посиленого карантину в Києві Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі столиці, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а готель мав заплатити штраф у 34 тисячі гривень.
  • Після інциденту 22 квітня фракція «Слуги народу» заслухала пояснення Тищенка, домовившись, що він заплатить штраф і придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі.