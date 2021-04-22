На засіданні «слуги народу» заслухали пояснення Тищенка про вечірку для дружини. Домовились, що той заплатить штраф

Фракція «Слуга народу» на засіданні заслухала пояснення нардепа Миколи Тищенка щодо його вечірки на честь дня народження дружини. Домовились, що він заплатить штраф і придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі.

Про це «Бабелю» розповіло джерело у фракції.

Засідання «слуг» тривало у Zoom, а модерував розмову нардеп Андрій Герус.

«Він вибачився, повторив, що зняв номер у Fairmont, що любить дружину і поважає президента», — розповіло джерело.

За Тищенка вступилися деякі депутати — «склалося враження, що фракція загалом його підтримує». Сам же нардеп поскаржився, що у нього багато недоброзичливців серед київських мажоритарників і колишніх журналістів олігарха Ігоря Коломойського. Тищенко також попросив підтримати його на Закарпатті, де його нещодавно призначили головою місцевого осередку партії «Слуга народу».