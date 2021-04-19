«Схеми» показали вечірку нардепа Тищенка у пʼятизірковому готелі. На ній був голова Черкаської ОДА Скічко

Журналісти-розслідувачі групи «Схеми» дізналися деталі і показали гостей вечірки заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка, яку він організував попри локдаун у Києві.
Так, 18 квітня на вечірку на честь дня народження дружини Тищенка Алли Барановської гості почали збиратися в період з 19:00 до 20:00. Першим у пʼятизірковий готель Fairmont на столичному Подолі приїхав сам Тищенко. Після нього в готель приїхали близько 30 гостей, з яких ніхто не скористався захисною маскою, заходили з квітами в готель.
Серед гостей були помічені колега Тищенка по фракції депутат Олександр Трухін, колишній генеральний директор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц, а також голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє Fairmont.
За даними журналістів, святкування проходило в зоні Fairmont Gold Lounge. На сайті готелю вказано, що це «ексклюзивна клубна зона для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу».
О 22:00 навпроти готелю з Труханового острова для гостей вечірки запустили салют. У цей момент журналісти зняли на верхньому балконі Тищенка з дружиною і фотографами.
Першими вечірку залишили Скічко з дружиною, але основна частина гостей залишилася святкувати до ранку. При цьому в ЗМІ ще до настання ночі зʼявилися повідомлення про захід.
«Схеми» також показали запрошення, які дружина Тищенка розіслала гостям. У ньому гостей просили не публікувати фотографії з події в день святкування і не вказувати локацію.
Помічник Тищенка в коментарі журналістам говорив, що народний депутат відзначає свято вдома.
Журналісти, крім цього, зафіксували приїзд патрульних. Вони досить швидко зайшли в будівлю і залишили її. Вже вранці 19 квітня стало відомо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.
- У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи. У пресслужбі депутата після повідомлення поліції заявили наступне: «Вибачте, але коментарів не буде».
- У травні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Про роботу закладу повідомили журналісти Bihus.Info, які назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проходять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським Тищенко став все заперечувати. Поліція приходила з перевіркою, але чи заплатив заклад штраф — невідомо.
- Також у травні 2020 року журналісти програми «Гроші» випустили сюжет про те, що під час локдауну працював магазин косметики дружини Тищенка Барановської.