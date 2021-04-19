«Схеми» показали вечірку нардепа Тищенка у пʼятизірковому готелі. На ній був голова Черкаської ОДА Скічко

Журналісти-розслідувачі групи «Схеми» дізналися деталі і показали гостей вечірки заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка, яку він організував попри локдаун у Києві.

Так, 18 квітня на вечірку на честь дня народження дружини Тищенка Алли Барановської гості почали збиратися в період з 19:00 до 20:00. Першим у пʼятизірковий готель Fairmont на столичному Подолі приїхав сам Тищенко. Після нього в готель приїхали близько 30 гостей, з яких ніхто не скористався захисною маскою, заходили з квітами в готель.

Серед гостей були помічені колега Тищенка по фракції депутат Олександр Трухін, колишній генеральний директор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц, а також голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє Fairmont.

За даними журналістів, святкування проходило в зоні Fairmont Gold Lounge. На сайті готелю вказано, що це «ексклюзивна клубна зона для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу».

О 22:00 навпроти готелю з Труханового острова для гостей вечірки запустили салют. У цей момент журналісти зняли на верхньому балконі Тищенка з дружиною і фотографами.