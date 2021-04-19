«Схемы» показали вечеринку нардепа Тищенко в пятизвездочном отеле. На ней был глава Черкасской ОГА Скичко

Журналисты-расследователи группы «Схемы» узнали детали и показали гостей вечеринки заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, которую он организовал несмотря на локдаун в Киеве.

Так, 18 апреля на вечеринку в честь дня рождения жены Тищенко Аллы Барановской гости начали собираться в период с 19:00 до 20:00. Первым в пятизвездочную гостиницу Fairmont на столичном Подоле приехал сам Тищенко. После него в отель приехали около 30 гостей, из которых никто не воспользовался защитной маской, заходили с цветами в отель.

Среди гостей были замечены коллега Тищенко по фракции депутат Александр Трухин, бывший генеральный директор девелоперской группы Seven Hills Арие Шварц, а также глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет Fairmont.

По данным журналистов, празднование проходило в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля указано, что это «эксклюзивная клубная зона для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса».

В 22:00 напротив отеля с Труханового острова для гостей вечеринки запустили салют. В этот момент журналисты засняли на верхнем балконе Тищенко с женой и фотографами.