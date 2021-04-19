«Схемы» показали вечеринку нардепа Тищенко в пятизвездочном отеле. На ней был глава Черкасской ОГА Скичко

Журналисты-расследователи группы «Схемы» узнали детали и показали гостей вечеринки заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, которую он организовал несмотря на локдаун в Киеве.
Так, 18 апреля на вечеринку в честь дня рождения жены Тищенко Аллы Барановской гости начали собираться в период с 19:00 до 20:00. Первым в пятизвездочную гостиницу Fairmont на столичном Подоле приехал сам Тищенко. После него в отель приехали около 30 гостей, из которых никто не воспользовался защитной маской, заходили с цветами в отель.
Среди гостей были замечены коллега Тищенко по фракции депутат Александр Трухин, бывший генеральный директор девелоперской группы Seven Hills Арие Шварц, а также глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет Fairmont.
По данным журналистов, празднование проходило в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля указано, что это «эксклюзивная клубная зона для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса».
В 22:00 напротив отеля с Труханового острова для гостей вечеринки запустили салют. В этот момент журналисты засняли на верхнем балконе Тищенко с женой и фотографами.
Первым вечеринку покинули Скичко с женой, но основная часть гостей осталась праздновать до утра. При этом в СМИ еще до наступления ночи появились сообщения о мероприятии.
«Схемы» также показали приглашение, которые жена Тищенко разослала гостям. В нем гостей просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.
Помощник Тищенко в комментарии журналистам говорил, что народный депутат отмечает праздник дома.
Журналисты, кроме этого, зафиксировали приезд патрульных. Они довольно быстро зашли в здание и покинули его. Уже утром 19 апреля стало известно, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина.
- В Киеве с 20 марта и до 30 апреля действует локдаун. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия. В пресс-службе депутата после сообщения полиции заявили следующее: «Извините, но комментариев не будет».
- В мае 2020 года вокруг ресторана Тищенко «Велюр» был скандал. О работе заведения сообщили журналисты Bihus.Info, которые назвали ряд депутатов и бизнесменов, посещающих ресторан. Тищенко говорил, что ресторан не работает, но там проходят «личные встречи». Также он говорил, что там якобы расположен его «штаб». Уже после «серьезного разговора» с Владимиром Зеленским Тищенко стал все отрицать. Полиция приходила с проверкой, но заплатило ли заведение штраф — неизвестно.
- Также в мае 2020 года журналисты программы «Гроші» выпустили сюжет о том, что во время локдауна работал магазин косметики жены Тищенко Барановской.