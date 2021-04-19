Полиция открыла производство из-за вечеринки нардепа в гостинице. По данным СМИ, ее организовал Тищенко для жены

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина — нардеп устроил вечеринку в гостинице на Подоле. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители: общаются с руководством учреждения и осматривают помещения. Производство открыли по ч. 1 ст. 325 УК — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Максимальная санкция — три года тюрьмы, минимальная — штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.

Хотя полиция не называет ни фамилии нардепа, ни название заведения, по данным издания «Лига», речь идет о заместителе главы фракции «Слуга народа» Николае Тищенко. Он, якобы, устроил вечеринку в столичном отеле Fairmont по случаю дня рождения жены Аллы Барановской. Перед этим издание «Страна» публиковало видео гостей с вечеринки, а также зафиксировало авто Тищенко возле отеля.

Позже у Тищенко отказались объяснить «Радио Свобода» его вероятное участие в вечеринке.

«Извините, но комментариев не будет», — ответили в пресс-служба депутата.

Напомним, что в Киеве с 20 марта и до 30 апреля действует локдаун. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия.