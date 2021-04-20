«Святкування у готельних номерах не заборонені». Нардеп Тищенко прокоментував свою вечірку в локдаун

Заступник глави фракції «Слуга народу» Микола Тищенко відповів на критику за вечірку на честь дня народження дружини під час карантину і заявив, що юридично нічого не порушив.

Про це він написав у своєму Telegram.

«З юридичної точки зору — і це аксіома для нашого карантинного часу — святкування чого-небудь в номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслю, що йдеться саме про номери готелів, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частина журналістів», — заявив Тищенко.

Він запевняє, що адміністративних або кримінальних справ за цим епізодом проти нього немає, як і штрафів.

«Немає самого факту порушення. Проте, я буду повністю сприяти поліції у розслідуванні. А суму, витрачену на свято, дружина обовʼязково внесе в декларацію», — зазначив Тищенко.

У той же час, нардеп визнає, що ситуація могла «обурити українське суспільство», і просить вибачення.

Журналістів, які дізналися про вечірку, він назвав тими, хто «сам зависає в закритих ресторанах, а потім публікує фейки про інших».

Цікаво, що в день вечірки, 18 квітня, журналістам помічник Тищенка говорив, що нардеп святкує вдома.