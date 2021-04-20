«Празднования в отельных номерах не запрещены». Нардеп Тищенко прокомментировал свою вечеринку в локдаун

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко ответил на критику за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантина и заявил, что юридически ничего не нарушил.

Об этом он написал в своем Telegram.

«С юридической точки зрения — и это аксиома для нашего карантинного времени — празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов», — заявил Тищенко.

Он уверяет, что административных или уголовных дел по этому эпизоду на него нет, как и штрафов.

«Нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании. А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию», — отметил Тищенко.

В то же время, нардеп признает, что ситуация могла «возмутить украинское общество», и приносит извинения.

Журналистов, которые выяснили о вечеринке, он назвал теми, кто «сам зависает в закрытых ресторанах, а затем публикует фейки о других».

Интересно, что в день вечеринки 18 апреля журналистам помощник Тищенко говорил, что нардеп празднует дома.