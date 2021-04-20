«Слуги народа» собирают заседание фракции. Обсудят нардепов Тищенко и Шевченко, а также кандидата на министра энергетики

Фракция «Слуга народа» 22 апреля соберется на заседание, на котором обсудят последние скандалы с ее нардепами — Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.

Об этом пишет пресс-служба партии.

«На повестке дня — обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко», — отмечают там.

В партии сообщают, что от Шевченко требуют объяснить его частный визит в Беларусь и встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а от Тищенко — объяснить празднование дня рождения жены без соблюдения карантинных правил.