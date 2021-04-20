«Слуги народа» собирают заседание фракции. Обсудят нардепов Тищенко и Шевченко, а также кандидата на министра энергетики

Фракция «Слуга народа» 22 апреля соберется на заседание, на котором обсудят последние скандалы с ее нардепами — Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.
Об этом пишет пресс-служба партии.
«На повестке дня — обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко», — отмечают там.
В партии сообщают, что от Шевченко требуют объяснить его частный визит в Беларусь и встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а от Тищенко — объяснить празднование дня рождения жены без соблюдения карантинных правил.
- Во вторник стало известно, что депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко улетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Во время встречи Шевченко заявил Лукашенко, что давно мечтал с ним познакомиться. Лукашенко ответил, что ему приятно, что в Украине еще остались люди, которые «уважают» Беларусь.
- В Киеве с 20 марта и до 30 апреля действует локдаун. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия. Вместе с тем заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко устроил шумную вечеринку в отеле, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция открыла уголовное производство.
- Впоследствии журналисты-расследователи проекта «Схемы» обнародовали детали и показали гостей вечеринки. В частности, среди гостей были замечены нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин, бывший гендиректор девелоперской группы Seven Hills Арие Шварц и председатель Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.