«Слуги народу» збирають засідання фракції. Обговорять нардепів Тищенка і Шевченка, а також кандидата на міністра енергетики

Фракція «Слуга народу» 22 квітня збереться на засідання, на якому обговорять останні скандали з її нардепами — Миколою Тищенком і Євгеном Шевченком.

Про це пише пресслужба партії.

«На порядку денному — обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка, законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня, а також заслуховування інформації від Євгена Шевченка і Миколи Тищенка», — зазначають там.

У партії повідомляють, що від Шевченка вимагають пояснити його приватний візит до Білорусі та зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а від Тищенка — пояснити святкування дня народження дружини без дотримання карантинних правил.