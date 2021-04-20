«Слуги народу» збирають засідання фракції. Обговорять нардепів Тищенка і Шевченка, а також кандидата на міністра енергетики

Фракція «Слуга народу» 22 квітня збереться на засідання, на якому обговорять останні скандали з її нардепами — Миколою Тищенком і Євгеном Шевченком.
Про це пише пресслужба партії.
«На порядку денному — обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка, законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня, а також заслуховування інформації від Євгена Шевченка і Миколи Тищенка», — зазначають там.
У партії повідомляють, що від Шевченка вимагають пояснити його приватний візит до Білорусі та зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а від Тищенка — пояснити святкування дня народження дружини без дотримання карантинних правил.
- У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися. Лукашенко відповів, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь.
- У Києві з 20 березня до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи. Натомість заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував гучну вечірку в готелі, щоби відсвяткувати день народження дружини. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Згодом журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» оприлюднили деталі та показали гостей вечірки. Зокрема, серед гостей були помічені нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін, колишній гендиректор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц і голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє готелем Fairmont.