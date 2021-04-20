«Полностью недопустимо». Министр Степанов раскритиковал Тищенко за вечеринку во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проведение вечеринок во время карантина. Вероятно, речь идет о праздновании дня рождения жены нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.
Об этом министр заявил на брифинге 20 апреля.
«Мне кажется, что мы все, независимо от статуса и того, где мы работаем, должны соблюдать правила ради нашего здоровья и жизни. Я считаю, что совершенно недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами, когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно», — сказал Степанов.
Глава Минздрава призвал «людей, которые планируют это делать или делают», вспомнить, что массовые собрания могут быть опасными для здоровья и жизни.
«Люди могут просто заболеть, потом оказаться в реанимации. И это может стать причиной чьей-то смерти. Просто задумайтесь об этом, когда будете планировать такие вещи. Ковид не выбирает по социальному статусу — политик ты или водитель, например. Для ковида нет никакой разницы, он абсолютно одинаково поражает каждый организм. Поэтому не пренебрегайте этими правилами», — подчеркнул министр.
- В Киеве с 20 марта и до 30 апреля действует локдаун. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия. Однако заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко устроил шумную вечеринку в отеле, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция открыла уголовное производство.
- Впоследствии журналисты-расследователи проекта «Схемы» обнародовали детали и показали гостей вечеринки. В частности, среди гостей были замечены нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин, бывший гендиректор девелоперской группы Seven Hills Арие Шварц и глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.
- В мае 2020 года с рестораном Тищенко «Велюр» произошел скандал. О работе заведения сообщили журналисты Bihus.Info, которые назвали ряд депутатов и бизнесменов, которые его посещали. Тищенко говорил, что ресторан не работает, но там проводят «личные встречи». Также он говорил, что там якобы находится его «штаб». Уже после «серьезного разговора» с Владимиром Зеленским Тищенко стал все отрицать. Полиция приходила с проверкой, но заплатило ли заведение штраф — неизвестно.
- Также в мае 2020 года журналисты программы «Гроші» выпустили сюжет о том, что во время локдауна работал магазин косметики жены Тищенко Аллы Барановской.