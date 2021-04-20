«Полностью недопустимо». Министр Степанов раскритиковал Тищенко за вечеринку во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проведение вечеринок во время карантина. Вероятно, речь идет о праздновании дня рождения жены нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.

Об этом министр заявил на брифинге 20 апреля.

«Мне кажется, что мы все, независимо от статуса и того, где мы работаем, должны соблюдать правила ради нашего здоровья и жизни. Я считаю, что совершенно недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами, когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно», — сказал Степанов.

Глава Минздрава призвал «людей, которые планируют это делать или делают», вспомнить, что массовые собрания могут быть опасными для здоровья и жизни.

«Люди могут просто заболеть, потом оказаться в реанимации. И это может стать причиной чьей-то смерти. Просто задумайтесь об этом, когда будете планировать такие вещи. Ковид не выбирает по социальному статусу — политик ты или водитель, например. Для ковида нет никакой разницы, он абсолютно одинаково поражает каждый организм. Поэтому не пренебрегайте этими правилами», — подчеркнул министр.