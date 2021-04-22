На заседании «слуги народа» заслушали объяснения Тищенко о вечеринке для жены. Договорились, что он заплатит штраф

Фракция «Слуга народа» на заседании заслушала объяснения нардепа Николая Тищенко по поводу его вечеринки в честь дня рождения жены. Договорились, что он заплатит штраф и приобретет за свой счет что-то для военных на Донбассе.

Об этом «Бабелю» рассказал источник во фракции.

Заседание «слуг» проходило в Zoom, а модерировал разговор нардеп Андрей Герус.

«Он извинился, повторил, что снял номер в Fairmont, что любит жену и уважает президента», — рассказал источник.

За Тищенко вступились некоторые депутаты — «сложилось впечатление, что фракция в целом его поддерживает». Сам же нардеп пожаловался, что у него много недоброжелателей среди киевских мажоритарщиков и бывших журналистов олигарха Игоря Коломойского. Тищенко также попросил поддержать его на Закарпатье, где его недавно назначили главой местной ячейки партии «Слуга народа».