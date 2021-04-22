«Пусть отрабатывает». Глава фракции СН Арахамия рассказал, как можно было бы «наказать» Тищенко за вечеринку в локдаун

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия раскритиковал поведение нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку для жены в локдаун, и рассказал о том, как его можно было бы за это наказать. Об этом он заявил в эфире программы «Шоу № 1» на телеканале «Украина 24».

Комментируя поступок Тищенко, Арахамия отметил, что «так нельзя делать».

«Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее — чтобы он пошел и на такую ​​же сумму или вдвое большую купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, так, как он делает, а потом еще в Facebook отмазки пишет, — такого не должно быть», — пояснил Арахамия.