Вечірка нардепа Тищенка: готель Fairmont сплатить штраф у розмірі 34 тисячі гривень

За святкування дня народження дружини депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.

Про це заявив начальник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі «Україна 24».

«Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства», — сказав Рубан.

Рубан зазначив, що вже у понеділок, 19 квітня, коли про святкування стало відомо зі ЗМІ, Нацполіція склала протокол на 34 тисячі гривень та підготували документи для відповідного кримінального провадження за 325 статтею Кримінального кодексу.