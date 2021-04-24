Вечеринка нардепа Тищенко: отель Fairmont заплатит штраф в размере 34 тысячи гривен

За празднование дня рождения жены депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.
Об этом заявил начальник Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Украина 24».
«Что касается ответственности, отвечать будет за это только администрация отеля и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за эти действия», — сказал Рубан.
Рубан отметил, что уже в понедельник, 19 апреля, когда о праздновании стало известно из СМИ, Нацполиция составила протокол на 34 тысячи гривен и подготовила документы для соответствующего уголовного производства по 325 статье Уголовного кодекса.
Если отель впервые привлекается к ответственности за нарушение карантина, то получает минимальный штраф — 34 тысячи гривен, а если нарушение будет выявлено повторно, то штраф составит 170 тысяч гривен.
Напомним, что в Киеве с 20 марта и по 30 апреля действует локдаун. 18 апреля стало известно, что Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в центре Киева, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция после этого открыла уголовное производство, а Тищенко заявил, что «празднование в гостиничных номерах не запрещено». При этом его помощник в день вечеринки утверждал, что нардеп дома.
- Фракция предложила Тищенко заплатить штраф и приобрести за свои средства что-то для военных на Донбассе.