Вечеринка нардепа Тищенко: отель Fairmont заплатит штраф в размере 34 тысячи гривен

За празднование дня рождения жены депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.

Об этом заявил начальник Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Украина 24».

«Что касается ответственности, отвечать будет за это только администрация отеля и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за эти действия», — сказал Рубан.

Рубан отметил, что уже в понедельник, 19 апреля, когда о праздновании стало известно из СМИ, Нацполиция составила протокол на 34 тысячи гривен и подготовила документы для соответствующего уголовного производства по 325 статье Уголовного кодекса.