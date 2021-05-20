Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время локдауна

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений получил выговор.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в комментарии «Радио Свобода».

«Да. Единогласно проголосовали за решение официально вынести ему выговор», — сказал Арахамия. Эту информацию журналистам подтвердили и нардепы «Слуги народа» Александр Качура и Евгения Кравчук.

Тищенко при этом сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.