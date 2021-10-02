«Зателефонували з приймальні президента». Татаров розповів про своє призначення в ОП і свої заяви під час Майдану

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявив, що не був знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком до свого призначення на посаду.

Про це він розповів у коментарі «Бабелю».

«Це був березень 2020 року. Мені зателефонували з Офісу президента — з приймальні глави держави, і запросили на зустріч з керівництвом держави. Відповідно, я прибув, і ми поспілкувалися. А потім, через пʼять місяців, запросили ще раз», — розповів Татаров. При цьому він так і не зміг пояснити, хто саме був ініціатором його призначення.