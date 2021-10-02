«Позвонили из приемной президента». Татаров рассказал о том, как попал в ОП и своих заявлениях во время Майдана

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что не был знаком с главой ОП Андреем Ермаком до своего назначения на должность.

Об этом он рассказал в комментарии «Бабелю».

«Это был март 2020 года. Мне позвонили из Офиса президента — из приемной главы государства, и пригласили на встречу с руководством государства. Соответственно, я прибыл, и мы пообщались. А потом, через пять месяцев, пригласили еще раз», — рассказал Татаров. При этом он не смог объяснить, кто именно был инициатором его назначения.