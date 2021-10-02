«Позвонили из приемной президента». Татаров рассказал о том, как попал в ОП и своих заявлениях во время Майдана

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что не был знаком с главой ОП Андреем Ермаком до своего назначения на должность.
Об этом он рассказал в комментарии «Бабелю».
«Это был март 2020 года. Мне позвонили из Офиса президента — из приемной главы государства, и пригласили на встречу с руководством государства. Соответственно, я прибыл, и мы пообщались. А потом, через пять месяцев, пригласили еще раз», — рассказал Татаров. При этом он не смог объяснить, кто именно был инициатором его назначения.
Татаров подчеркнул, что Офис президента интересовала его оценка «некоторых юридических вопросов» и работы правоохранительных органов. На вопрос о высказываниях Татарова во время Революции достоинства, когда он оправдывал действия силовиков и избиения протестующих, чиновник ОП ответил следующее: «Я пытался давать нейтральные комментарии, которые базировались на полученных материалах. На момент, когда я давал эти комментарии, я работал на должности и. о. руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения МВД и к следствию отношения не имел».
Также Татаров заявил, что не утверждал, что активисты Революции достоинства били «беркутовцев», а лишь озвучивал версии уголовного производства.
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили властям, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда те били и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, защищал бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Он называет Майдан «государственным переворотом», а его участников — «преступниками».
- Татарова также подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забрал дело в НАБУ и передал его в СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.