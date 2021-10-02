«Слугу народу» представила план реформ до 2023 року. Зеленський говорив про олігархів і їх «страх»

На виїзному засіданні в Трускавці фракція «Слуга народу» представила план реформ на 2021-2023 роки.
Про це повідомляє пресслужба СН.
План складається з восьми напрямків, за які відповідатимуть експерти, представники Кабміну, верховної Ради і Офісу президента.
У плані наступні напрямки:
- військова безпека і міжнародні відносини;
- енергетична незалежність і зелена трансформація;
- людський капітал (медицина, освіта, культура);
- технологічний розвиток і ринкові трансформації;
- інфраструктура і місцевий розвиток;
- продовольчий хаб;
- цифровий хаб;
- верховенство права.
Найближчим часом плани будуть доопрацьовані з урахуванням пропозицій і зауважень президента, представників уряду, депутатів, а потім оприлюднені.
Після презентації перед фракцією виступив Володимир Зеленський. Він говорив про успішні інфраструктурні проєкти, зокрема дороги, про цифровізацію і нацбезпеку. Також він підняв тему олігархів.
«Важливо, що у нас зʼявилося РНБО [Рада національної безпеки і оборони]. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце», — заявив Зеленський.
Він сказав, що в програмі партії більше не існує пунктів, які СН не може виконати, але при цьому зазначив, що партія «тільки народилася», «маленька», «почала ходити» і може зміцнюватися.
- 1 жовтня в Трускавці розпочалося засідання «Великої фракції» депутатів від «Слуги народу». На нього 2 жовтня приїхав і Володимир Зеленський. На засідання СН готувала напрацювання плану трансформації країни, стратегію розвитку економіки і соціальної сфери, вирішувала кадрові питання, включаючи відставку спікера Ради, і проводила наради з міністрами.