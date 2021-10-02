«Слуге народа» представила план реформ до 2023 года. Зеленский говорил об олигархах и их «страхе»

В ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента, представителей правительства, депутатов, а затем обнародованы.

План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, верховной Рады и Офиса президента.

На выездном заседании в Трускавце фракция «Слуга народа» представила план реформ на 2021-2023 года.

После презентации перед фракцией выступил Владимир Зеленский. Он говорил об успешных инфраструктурных проектах, в частности дорогах, о цифровизации и нацбезопасности. Также он поднял тему олигархов.

«Важно, что у нас появилось СНБО [Совет национальной безопасности и обороны]. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место», — заявил Зеленский.

Он сказал, что в программе партии больше не существует пунктов, которые СН не может выполнить, но при этом отметил, что партия «только родилась», «маленькая», «начала ходить» и может укрепляться.