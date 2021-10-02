«Збирають» ногу. Шефір розповів про стан свого водія та відповів на чутки про інсценування замаху

Перший помічник президента Сергій Шефір розповів про стан свого водія, який отримав поранення під час замаху, який стався 22 вересня.

Про це він розповів журналістам у Трускавці, де зібралася фракція «Слуги народу».

Він повідомив, що життю водія нічого не загрожує, він перебуває у нормальному психологічному стані, проте лікарі «збирають» його ногу. «Там цілий такий механізм, «збирають» ногу. Він поки не встає. Лікарі обіцяють, що все буде добре», — додав Шефір. За його словами, водій висловив намір пошвидше повернутися до роботи.

Також перший помічник президента розповів, що почав пересуватися на броньованому автомобілі, пояснивши це своїм статусом у кримінальному провадженні щодо замаху. Себе Шефір назвав «класичним» радником, підкресливши, що не має допуску до секретних документів й даних.

Крім того, Шефір прокоментував звинувачення в інсценуванні замаху. «Коли читаю про це — десь смішно, десь образливо. Іноді мені здається, що деякі журналісти не назвали б це інсценуванням тільки якби цей замах був з фатальним наслідком», — сказав Шефір.

Він заявив, що почувається нормально, а сам замах вважає психологічним тиском на вищі ешелони влади. Шефір додав, що нікого у цьому замаху не підозрює, з усіма має «нормальні, робочі стосунки».